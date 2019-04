Populistisches Enteignen

Zum Interview mit Jürgen Trittin „Enteignungen sind nicht tabu“ vom 12. April:

Trittin und Habeck sind also für Enteignungen von Wohnraum. Enteignungen sind ja auch normal und im Grundgesetz verankert, suggerieren sie. Dass dabei fürstliche Entschädigungen bezahlt werden, verschweigen sie. Das zahlt ja auch nur der Steuerzahler, dessen Arbeitserlöse als Alleinstehender in Deutschland ja erst zu beinahe 50 Prozent der Staat kassiert – weltweit der zweithöchste Wert, wie die OECD soeben festgestellt hat.

Das war aber nur eine winzige Meldung neben dem Trittin-Interview wert. Enteignungen und Mietpreisstopps aus der Mottenkiste der Altlinken haben sich in der Vergangenheit (DDR, Wien nach dem Krieg) nachprüfbar noch nie als Lösungen der Wohnungsnot herausgestellt. Wenn der Staat sich hier engagieren will, dann sollte er wieder Wohnungen bauen. Dann könnte er die Wohnungsbaugesellschaften marktwirtschaftlich herausfordern und über ein erhöhtes Angebot auch den privaten Wohnungsmarkt positiv beeinflussen.

Bauen ist allerdings schwieriger und nicht so populistisch wie enteignen. Man wäre mit den von Politikern selbst geschaffenen oder zumindest geduldeten Schwierigkeiten, wie ausufernden Bauvorschriften, Null-Toleranz der Bevölkerung bei der kleinsten „Belästigung“, fehlender Baugrund und gestiegene Energie- und Arbeitskosten selbst konfrontiert.

Der Berliner Flughafen ist das beste Beispiel. Der scheitert auch nicht an mangelnden Fähigkeiten der Ingenieure, die aus führenden Positionen regelmäßig vertrieben wurden oder selbst das Handtuch geworfen haben, sondern am Unwillen der Berliner Bevölkerung und an der Unfähigkeit der zuständigen Politiker: Niemand hat die Absicht, einen Flughafen fertigzustellen oder Wohnungen zu errichten. Und das Volk klatscht Beifall.

Info: Originalartikel unter http://bit.ly/2Pgkvrp

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 25.04.2019