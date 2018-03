Preise für Tüten unnütz

Anzeige

Wenn auch murrend und schnaubend, sie zahlen. Am Konsumverhalten der Menschen hat sich also nichts geändert. Für die Umwelt mit Sicherheit auch nicht. Die einzigen Gewinner sind die Besitzer der Geschäfte beziehungsweise der Filialketten. Wenn man für die Plastiktaschen schon Geld verlangt, dann sollte der Erlös auch Umweltorganisationen gespendet werden, denn davon würde die Umwelt profitieren, und so wir alle.

