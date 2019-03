Prüfen vor Abriss

Zum Thema Abriss von Gebäuden:

In letzter Zeit lese ich immer wieder, dass Gebäude, unter anderem auf den ehemaligen Kasernengeländen und jetzigen Konversionsflächen Benjamin Franklin, Spinelli, Hammond und so weiter, abgerissen werden. In keinem Zusammenhang habe ich dagegen lesen können, ob denn eigentlich geprüft wurde, ob diese Gebäude eventuell für preiswerte Wohnungen, welche ja wirklich dringend benötigt werden, genutzt werden können.

