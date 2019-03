Quadratisches Denken

Zum Artikel „Stadteingang am Lindenhofplatz“ vom 13. Februar:

Wenn ich am Mannheimer Hauptbahnhof vorbeikomme, erinnert mich das immer wieder an das Außenlager des Getränkeherstellers Coca Cola – Kasten reiht sich an Kasten. Schön geht anders. Auch ein Vergleich mit den belächelten Plattenbauten aus Zeiten der DDR sei erlaubt. Die hat man später bekanntlich massenhaft abgerissen. Vielleicht wird in Mannheim so gebaut, weil die Bürger halt „quadratisch“ denken.

