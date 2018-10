Radfahrer sind am Ruder

Zum Artikel „Es muss hier dringend etwas geschehen“ vom 19. September:

Man muss schon große Bedenken um die Planungen der B 38 haben. Die Bezeichnung „entschleunigt“ von Herrn Jansch finde ich zunächst recht putzig. Die Einpendler wird das sicher gar nicht freuen. Die Leute wollen zur Arbeit in die Stadt und nicht großartig durch Langsamkeit begrüßt und verabschiedet werden nach dem Motto: „Sie sind in Mannheim, jetzt wird es langsam“.

Die ganze Problematik lässt doch Einiges erwarten und befürchten, das gilt besonders für Altkäfertal, das ja schon genug gebeutelt ist. Immerhin hat die CDU-Fraktion auf die Kosten hingewiesen, was SPD und Grüne nebst Linken in ihrem Eifer, der Stadtspitze keine Steine in den Weg zu legen, überhaupt nicht interessiert. Dort sind eben die Radfahrer am Ruder.

