Radfahrer tragen Schlamm ab

Zum Artikel „Unfallgefahr durch Matsch“ vom 16. Februar:

Nicht nur am ehemaligen Campingplatz, sondern auch unterhalb der Brücke in Seckenheim ist der Fahrradweg seit dem letzten Hochwasser Mitte Januar mit Schlamm verdreckt. Weder Ihr Artikel noch meine mehrfachen Hinweise an die Stadtreinigung haben daran etwas geändert. Wieso auch etwas tun? Mehrere hundert Radfahrer täglich tragen mit ihren Reifen doch auch so nach und nach den Schlamm ab. Bis in einigen Monaten wird es dann wesentlich besser aussehen – und den Stadtsäckel hat es keinen Euro gekostet.

Info: Originalartikel unter http://bit.ly/2FTqCQj