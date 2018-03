Radverkehr attraktiver gestalten

Anzeige

Zum Artikel „Zu schnell und zu dicht dran“ vom 5. März:

Der Artikel liest sich, als sei die Beteiligung von Radfahrern an Unfällen ausschließlich auf das Fehlverhalten von Radfahrern zurückzuführen (falsche Straßenseite, Handy-Nutzung). Keine Zeile darüber, dass die größte Gefährdung von Radfahrern immer noch vom ignoranten Verhalten einiger Autofahrer ausgeht (die ebenfalls nicht selten ihr Handy während der Fahrt am Ohr haben). Spätestens im Jahr eins nach Monnem Bike sollte auch in den Redaktionsköpfen des „MM“ angekommen sein, dass Radfahrer eine ernstzunehmende, wachsende Gruppe von Verkehrsteilnehmern sind, und eben nicht die „bösen Buben (und Mädels)“, die selbst Schuld sind, wenn sie verunfallen.

Öffentliche Meinung mitprägen!

Vermutlich schreibt Herr Zinke auch die immer wieder erscheinenden Unfallmeldungen, bei denen Autofahrer andere Verkehrsteilnehmer, Vorfahrtsgebote oder rote Ampeln übersehen, während Radfahrer diese missachten. Solche Formulierungen verunglimpfen die Radfahrerklasse und konterkarieren die verkehrspolitischen Bemühungen, den Radverkehr als Alternative zum Autoverkehr attraktiv zu gestalten. Der „MM“ sollte seinen Einfluss nutzen, die öffentliche Meinung in diesem Sinne mitzuprägen, anstatt in regelmäßigen Abständen Radfahrer als unbelehrbar, rüpelig und rücksichtslos darzustellen. Ina Schäfers, Mannheim