Anzeige

Zum Interview mit Robert Menasse „Man kann unsere Welt nicht mehr national gestalten“ vom 24. März:

Menasses Meinung finde ich schon sehr reichlich übertrieben. Die Grundaussage, dass nur übernational regiert werden könne, ist auch in den letzten Monaten augenfällig widerlegt worden. In der veröffentlichten Meinung und vor allen Dingen in der SPD drehte sich doch alles um die Bildung der Bundesregierung, also nicht um übernationale Fragen, sondern die Regierung der Bundesrepublik Deutschland.

Die Ausgangsthese Menasses findet somit in der Realität keinen Widerhall. Probleme der EU wie jetzt der ganz gravierende Fall um die Beförderung Selmayrs durch Juncker spielen indes praktisch in der Medienlandschaft und erst recht bei der Bevölkerung keine Rolle. So liegen nun einmal die Dinge. Mathias Wagener, Mannheim