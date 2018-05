Reine Wahrheit kann niemanden diskriminieren

Anzeige

Gleich im ersten Satz sagt der Sprachwissenschaftler, dass Frauen erst seit kurzem „als vollwertige Mitglieder der Gesellschaft behandelt werden“. Sie werden also nur als solche behandelt, sind aber eigentlich gar keine? Dann vermischt Herr Stefanowitsch in bekannter Weise Genus und Sexus, unterscheidet nicht zwischen grammatischem und biologischem Geschlecht: der Kunde sei männlich, die Kundin weiblich. Das ist irreführend, also falsch!

Der Kunde ist zunächst nur grammatisch männlich. Das ist so wie bei der Staubsauger, der Salzstreuer, der Schraubenzieher, der Tisch. Beschwert sich etwa jemand, dass wir diese Dinge nicht auch ab und zu als Staubsaugerin, Salzstreuerin, Schraubenzieherin, Tischin bezeichnen? Das wäre Unsinn, außerdem gibt es genauso viele grammatisch weibliche und sächliche Wörter. Wir brauchen zur Tür keine männlichen und sächlichen Entsprechungen, zum Haus keine männlichen und weiblichen.

Der Kunde, der Lehrer, der Schüler, das sind grammatisch männliche Ausdrücke, die erst einmal mit dem biologischen Geschlecht der betreffenden Person nichts zu tun haben, genauso wie der Tisch kein biologisches Geschlecht hat, und ebenso wie die Person oder das Kind offenlässt, ob es sich um einen Mann oder eine Frau, einen Jungen oder ein Mädchen handelt.