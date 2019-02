Reizvolle Leserbriefe

Zum Thema Leserbriefe:

Leserbriefe sind eine reizvolle Plattform für das Ganze, um zu erkennen, wie Inhalte bei uns angekommen sind und was sie mit uns machen. Wie angenehm oder unangenehm war das Gebotene? Wie kam es überhaupt zustande? Warum nicht anders? Was macht das mit uns allen?

Welche Alternativen gilt es für uns selbst, jetzt in Betracht zu ziehen und sie jetzt an dieser Stelle entsprechend darzustellen? Leserzuschriften beinhalten die lebendige Chance, dass beide Seiten sich hier auf einer gleichwertigen Ebene begegnen können. Und von all dem kundzutun, was als weitere Aufgabe bei uns selbst und bei unserer Mitwelt jetzt wirklich anzustehen hat.

