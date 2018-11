Rest der Welt zieht den Schwanz ein

Zum Debatten-Beitrag „Steht der Westen vor dem Ende, Herr von Marschall?“ vom 13. Oktober:

Herr Dr. Marschall benennt nichts falsch, aber zu plakativ. Haben doch alleine wir Deutschen 30 Millionen Meinungen zu diesen Themen. Kennen Sie ein erfolgreiches Team, in dem Nicht-Regelkonforme nicht abgemahnt werden? Verhalten sich einige gleicher als gleich, verliert über kurz oder lang – trotz guter Einzelakteure – die Mannschaft.

Wir sind so frei, Feuerteufel beim Namen zu nennen. Allerdings: Als gelernte Lückenspringer und Nischenfüller – besonders in Wirtschaftserfolgen sichtbar – dürften wir noch lange besser fahren als mit angreifbaren Positionierungen. Schließlich waren wir als „Besserwessis“ auch lernfähig. Es ist nach wie vor nicht dasselbe, ob ein Angelsachse, Franzose oder ein Deutscher den Mund aufreißt! Deutsche Einflussnahme, mahnend und deeskalierend, verträgt sich nicht mit amerikanischen Hegenomiebestrebungen und Anspruchsdenken. Trotzdem: Diplomatische Finesse hin oder her. Ich verachte das devote Verhalten vieler unserer Politiker!

Bruch fragiler Freundschaften

Warum kriechen sie zu Kreuze, als sei der Leibhaftige über sie gekommen? Die stärkste Macht der Welt ist nur deshalb so erfolgreich, weil der große Rest in Uneinigkeit den Schwanz einzieht!

Da unsere praktizierte Demokratie inzwischen vom Kopf her stinkt, sollten wir es zuerst bei uns und innerhalb unserer EU geregelt kriegen, in der der Köche zu viele sind und Hilfsköche die Suppe versalzen. Wer lacht zuletzt? Händler wie Kunden lassen den Marktschreier gewisse Zeit gewähren als belebendes Element. Wird aus Belustigung Übersättigung und Ärgernis, riskiert er lang andauernde Brüskierung beider Seiten, weil er die Spielregeln nachhaltig verletzt hat. Auf die momentanen, vom Narzissten Trump befeuerten Realitäten bezogen führen einseitig überzogene Forderungen sehr wohl zum Bruch fragiler Freundschaften. Wohin Appeasement-Politik führen kann, haben wir doch zur Genüge ausgekostet!

Deutsche Politiker gefallen sich gern, indem sie sich über ausländische Politiker negativ äußern, um über ihr eigenes Versagen hinwegzutäuschen. So auch bei Trump.

Was haben zum Beispiel die von Frau Merkel inszenierten „Gipfel“ gebracht? Absichtserklärungen und keiner hält sich daran. Wie die Chinesen arbeiten, ist längst bekannt. Sie sind heute mit ihren Tricks wirtschaftlich überall dabei, kaufen die Industrie und den Handel in der ganzen Welt auf und gewinnen so den stärksten Einfluss. Dazu brauchen sie keinen Krieg oder Aggression, wie es zum Beispiel Putin praktiziert. Was drückt Frau Merkel in ihren Erklärungen eigentlich aus? Wenn man genau hinhört, sagt sie eigentlich nichts Konkretes.

