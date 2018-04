Richtiges Schreiben wichtig

Anzeige

Zum Debattenbeitrag „Warum sollten wir alle richtig schreiben, Frau Kunkel-Razum?“ vom 10. März:

Ich begrüße den Debattenbeitrag von Frau Kunkel-Razum! Es ist höchste Zeit, dass die „Sprache“ und das „Schreiben“ thematisiert werden. Ich bin sehr traurig, wenn ich sehe, wie das „richtige“ Lesen und Schreiben so in den Hintergrund gerät.

Fach „Schönschreiben“ fehlt

Wenn man ins Fernsehen schaut oder auch in die Zeitung, immer wieder fallen mir grammatikalische Fehler auf, ob es nun die Fälle betrifft oder die Geschlechter, es wird eben keinen Wert mehr darauf gelegt. Ich gehöre natürlich noch zur „alte Generation“, wir hatten in der Schule noch ein Fach „Schönschreiben“. Aber vor allem ist „richtiges“ Schreiben so wichtig! Schön, dass die Debatte angestoßen worden ist.