RNV verhält sich wie bei der Rückkehr zur Dampflok

Ja – es war schon unerträglich: die schlechte Laufruhe der derzeitigen Straßenbahnen. Dazu noch die schier unerträglich laute Klimaanlage. Wer einmal mit der Linie 4 nach Bad Dürkheim fuhr und anschließend über Rückenschmerzen klagte, weiß, wovon ich rede. Für eine vollständige Rundfahrt auf der Linie 5 sollte man über die austrainierte Nackenmuskultur eines Formel-1-Piloten verfügen, sonst kann man sich anschließend gleich beim Orthopäden anmelden.

Zurück in die Zukunft

All dies hat nun ein Ende. Strategie: Zurück in die Zukunft, das heißt zurück zum guten alten Drehgestell. Und es kommt noch besser: Wir Fahrgäste haben doch tatsächlich noch ein Mitspracherecht über Farbe und Form der Sitze. Auch über eine Verbreiterung der Rollstuhlrampe kann noch diskutiert werden. Das wird den Ingenieuren ganz schön Kopfzerbrechen bereiten!

So viel Fortschritt hat natürlich seinen Preis: 80 bis 90 Prozent der Sitzplätze sind nicht mehr barrierefrei erreichbar, aber Rollstuhlfahrer brauchen ja auch keinen Sitzplatz. Gut gemacht!

Es mutet wie ein Schildbürgerstreich an: Da haben wir seit Jahren tolle Niederflurbahnen in unserem Straßenbahnnetz und jetzt will der RNV zurück in die Vergangenheit und plant die Beschaffung von Bahnen mit hohen Stufen. So sehr ich als Ingenieur die technischen Argumente des RNV verstehen kann, so sehr dürfen diese meiner Ansicht nach kein Entscheidungskriterium sein.

Wir wollen doch alle den ÖPNV zukünftig weiter ausbauen und es sollen mehr Fahrgäste gewonnen werden. Das lässt sich aber nicht erreichen, wenn ungeeignetes Rollmaterial verwendet wird. Und ungeeignet ist es, wenn den Bedürfnissen der Fahrgäste nicht genügend Rechnung getragen wird. Zumal vor dem Hintergrund, dass die Gesellschaft immer älter wird, das heißt, es wird zukünftig eher mehr mobilitätseingeschränkte Fahrgäste geben als weniger.

Die Entscheidung der RNV ist so, als ob die Deutsche Bahn sagen würde: „Die Wartung der komplizierten Elektronik der ICEs ist uns zu teuer, deshalb kehren wir jetzt zurück zur Dampflok.“ Übrigens: Wo waren eigentlich die Aufsichtsgremien des RNV bei der Beschaffungsentscheidung? Fahren die nie mit der Straßenbahn? Die Bahnen dürfen in der bisher vorgesehenen Ausführung keinesfalls beschafft werden! Herr Specht, übernehmen Sie!

