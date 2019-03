Rosamunde Pilchers höfliche Sprache als Erfolgsrezept

Zum Artikel „Botschafterin des Herzschmerzes“ vom 8. Februar:

Während Rosamunde Pilcher immer in einer sehr ausgewählten, höflichen Sprache ihre Geschichten schrieb und ihre Figuren in allen Lebenssituationen eine vorbildliche Contenance bewahren ließ, wendet ihre Korrespondentin in dem von ihr verfassten Nachruf den heute üblichen und oft flapsigen Sprachjargon an.

Sieben Millionen Zuschauer „hängen“ sonntags vor dem Fernsehbildschirm, um sich die Pilcherschnulzen anzusehen. Dieser Tonfall in einem Nachruf steht ihrer Korrespondentin nicht zu. Sieben Millionen Zuschauer können sich einfach nicht irren. Auch in Rosamunde Pilchers Erzählungen war die Welt nicht heil. Neid, Gier, Schulden und natürlich Liebe in scheinbar ausweglosen Situationen – auch das waren Themen, die die Autorin in ihren Werken behandelte.

Großen Dank verdient

Dabei benutzte sie eine gepflegte Sprache und Szenen ohne jegliche brutale Gewalt. Das war ihr Stil. Das honorierten auch die vielen Zuschauer vor den Fernsehgeräten. Mit ihren Erzählungen tat sie viel Gutes für ihr Land und wurde zu einer beispielhaften Botschafterin.

Dafür gebührt ihr großer Dank. Ihre Geschichten haben dem deutschen Fernsehsender ZDF eine sehr hohe Einschaltquote beschert und das sogar ganz ohne kostspielige Werbung!

Alle Filme, deren Handlung auf den Büchern von Rosamunde Pilcher basierten, waren vom ZDF mit großen Schauspielerpersönlichkeiten besetzt worden. Diese Autorin war ohne Zweifel eine Grand Dame aus einem längst vergangenen Jahrhundert.

