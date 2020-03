Meine Güte, was soll diese Schlagzeile in einer Tageszeitung wie den „Fränkischen Nachrichten“? Dafür gibt es doch die Bildzeitung – oder? Die Print- wie auch die übrigen Medien sollten zur journalistischen Normalität zurückkehren und sich nicht solche reißerischen Schlagzeilen zu Eigen machen. Laut statistischem Bundesamt (www.statista.com) gab es in den Influenza-Saisons 2009/2010 rund 258, 2017/2018 rund 1674 und 2018/2019 rund 954 laborbestätigte Todesfälle.

Mit normalem Menschenverstand ist die ganze Hysterie nicht mehr zu erklären.

Eine Rückkehr zur Sachlichkeit ist angebracht, ansonsten werden die „Ausnahmezustände“ zum ständigen Begleiter der Menschheit mit fatalen Auswirkungen auf die persönliche Freiheit sowie die Wirtschaft und damit auf das Leben an sich.

