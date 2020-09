Zum Artikel „Ich bitte um Verzeihung“ vom 12. August:

Herr Levit hat sicherlich bemerkt, dass der Kulturchef des „MM“ sich mit seiner Kolumne auf fremdem Terrain bewegt hat. Klar, Satire ist schwierig, und jeder sollte es sich dreimal überlegen, ob er derart vermintes Gelände betreten möchte. Vielleicht von Lisa Eckhart (Kabarettistin) inspiriert, ist die Sache allerdings ziemlich in die Hose gegangen. Die eher peinliche Entschuldigung, in der er genau das macht, was er in seiner „Satire“ auf die Schippe nimmt, dann leider auch.

Herr Dettlinger schreibt in der Regel Musikkritiken, mit denen man nicht immer einverstanden sein muss, aber warum landet gerade seine etwas missglückte Kolumne bei Twitter? Der „MM“ ist nicht die „FAZ“, und wenn ein Journalist etwas mainstreammäßig überzwerch daher schreibt, muss man ihn sicher nicht mit einem vorprogrammierten Shitstorm bestrafen.

Erfahren, was Gesellschaft denkt

Ich kenne weder Herrn Levit noch Herrn Dettlinger persönlich, aber ich halte den Inhalt der Entschuldigung für ehrlicher als diese – nun zu merkwürdigen Ehren gekommene – Kolumne. Herr Dettlinger muss nun am eigenen Leib erfahren, wie es sich anfühlen kann, wenn „die Gesellschaft“ sagt, was sie denkt.

