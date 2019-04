Sauberes Mannheim?

Zum Thema Stadtbild Mannheim:

Was ist nur aus dieser Stadt geworden? Müll und Dreck an allen Orten. Schreien – Kreischen immerzu, Handys geben keine Ruh. „Ordnungshüter, wo bist Du?“ Gastronomie, so weit das Auge blickt, wo bleibt da der „Mannheimer Schick“? Wo einst Prachtbauten standen, Bäume die Stadt umgarnten, werden Betonklötze aus der Erde gestampft. Ihr Herren und Damen vom grünen Tisch, setzt endlich um in Taten, statt nur zu tadeln.

© Mannheimer Morgen, Montag, 15.04.2019