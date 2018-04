Schallende Ohrfeigen für Steuerzahler

Anzeige

Zum Artikel „750 Monitore fliegen raus“ vom 16. März:

Ungläubig las ich, dass im künftigen Flughafen Berlin 750 Monitore ausgetauscht werden, da sie sechs Jahre lang mit der allgemeinen Stromversorgung mitgelaufen seien. Der Austausch kostet 500 000 Euro. Mir fehlten die Worte. Wer kommt für diesen Schaden auf? Der Steuerzahler?

Wut und Unverständnis

Wer ist für diese teuere Schlappe zuständig? Wie kann man nur so sorglos und unachtsam mit den Geldern der Bevölkerung umgehen? Würden wir uns so etwas in unserem Beruf erlauben, würde dies sofort Konsequenzen nach sich ziehen. Zurück bleibt bei mir Wut und Unverständnis über solche „schallenden Ohrfeigen“ ins Gesicht des steuerzahlenden Bürgers.