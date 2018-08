Schlagzeile irreführend

Anzeige

Zum Artikel „Ohne Migranten könnten wir keine Häuser mehr bauen“ vom 2. August:

In dem Artikel wird eine Veränderung unserer deutschen Kultur durch einen immer höheren Anteil von Migranten begrüßt. Das bedeutet schrittweise einen Austausch deutscher kultureller Traditionen und Gepflogenheiten gegen andere. Nur ist dies wirklich im Interesse der deutschen Bevölkerung, wenn zum Beispiel Weihnachten oder Ostern durch andere Begriffe und Inhalte ersetzt werden, um tolerant und offen zu erscheinen? Ich glaube nicht, dass die Mehrheit unserer Bevölkerung dies wünscht und für gut empfindet.

Politikverdrossenheit und ein hoher Anteil von Nichtwählern sind das Ergebnis. Und dass diese Multikultivision gescheitert ist, hat Frau Merkel schon vor Jahren festgestellt. Beschönigt wird die Situation durch den Begriff Migration. Das ist ein unpräziser Sammelbegriff für Wanderungsbewegungen größerer Menschengruppen, die auf Dauer ihren Lebensmittelpunkt verlagern möchten. Was wir aber seit 2015 in einem vorher nie gekannten Umfang an Einwanderung von Menschen mit unterschiedlichsten Interessen und Zielen erleben, kann mit diesem pauschalen Begriff nicht definiert und erklärt werden.