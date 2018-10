Schlechte Planung der RNV

Zum Artikel „Die ,Veterama´ ist wieder da“ vom 11. Oktober:

Wir wurden die vergangene Woche durch die Medien mehrfach darauf hingewiesen, dass man doch bitte zum Handballspiel der Rhein-Neckar Löwen mit Bus und Bahn anreisen soll, da gleichzeitig auf dem Maimarktgelände die Veterama stattfindet und es somit zu erhöhtem Verkehrsaufkommen kommen kann.

Schön wäre es gewesen, wenn die RNV dann auch dementsprechend große Busse eingesetzt hätten. Da wir Dauerkartenbesitzer bei den Rhein-Neckar Löwen sind, fahren wir immer mit der Buslinie 50 von der Haltestelle Zäher Wille direkt zur SAP Arena.

Bus in Feudenheim überfüllt

An besagtem Samstag wurde hier um 16.48 Uhr nur ein normalgroßer Bus eingesetzt. Dieser war bereits in Feudenheim überfüllt und dies, obwohl wir die ganze Woche gebeten wurden mit Bus und Bahn zu fahren und auch noch dazu kam, dass samstags die Busse bei uns anstelle von dreimal in der Stunde nur zweimal in der Stunde fahren. Also Gratulation zu der tollen Planung der RNV.

