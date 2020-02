Als Schmierentheater vom Feinsten entpuppte sich die Ministerpräsidentenwahl von Thüringen. Großer Aufschrei der „Etablierten“ über die Wahl Kemmerichs mit Stimmen der AfD.

Hierzu Zitate des Politikwissenschaftlers Thomas König aus dem Interview mit ihrer Zeitung. „Wer im dritten Wahlgang die meisten Stimmen hat wird Ministerpräsident. So steht es in der Verfassung.“ „Die CDU hat sich wie die AfD für den Kandidaten entschieden, mit dem die politischen Schnittstellen am größten sind, uznd das war nun mal Kemmerich von der FDP“. „Im Prinzip geht es der AfD wie früher den Grünen oder den Linken, mit denen auch keiner Bündnisse schließen wollte“.

Nach Auffassung von König ist die Wahl demokratisch gewesen. Das sieht aber Frau Merkel anders. Sie nannte die Wahl mit Stimmen von CDU und AfD unverzeihlich und verlangt, das Ergebnis muss korrigiert werden. Das bedeutet im Umkehrschluss: Es wird so lange gewählt, bis es für die „Etablierten“ passt. So viel zum Demokratieverständnis der Kanzlerin.

Ganz zu schweigen von der Art und Weise, wie sich Linkenfraktionsvorsitzende Susanne Hennig-Welsow nach der Vereidigung benommen hat. Einfach nur peinlich und weit weg von jeglichem politischen Niveau und Anstand. Wenn das die Umgangsformen der Linken sind dann „Prost Mahlzeit“. Ein Wort noch zu Bodo Ramelow. Ein demokratisch abgewählter Ministerpräsident der Linken stellt sich als Kandidat wieder zur Verfügung, statt mit erhobenen Hauptes die Konsequenzen tragend sich fair zu verabschieden. Das alles zeigt, um was es wirklich geht: „Die Macht, egal, wie“.

