Schon jetzt zu alte Technik für digitale Rezepte

Eine Frau schiebt in die digitale Rezeptsammelstelle ein Rezept. © dpa

Zum Thema Gesundheitspolitik:

Es vergeht kein Tag, an dem wir uns nicht an den kreativen Ideen unseres Gesundheitsministers erfreuen dürfen. Seit Monaten wird das Hinterherhinken Deutschlands in Sachen digitale Welt mit Recht, bemängelt. Schwups stand der stets strebsame Gesundheitsminister Gewehr bei Fuß und führte holterdiepolter – per Gesetz – die Telematik für die niedergelassenen Ärzte ein (alle Patientendaten werden digital gespeichert, Rezepte werden digital vom Arzt zum Apotheker geleitet und so weiter).

Die Ärzte sind verpflichtet, selbiges System bis spätestens 31. März 2019 einzuführen. Kostenpunkt pro Arzt rund 3500 Euro, zusätzlich 90 Euro monatliche Wartungsgebühr. Sollten die Ärzte die Frist nicht einhalten, wird ihnen von der Kassenärztlichen Vereinigung das Honorar gekürzt. Die ganze Chose hat einen Haken: Die Effizienz dieses Systems ist längst nicht hinreichend erwiesen, und die Technik ist jetzt schon veraltet und wird trotzdem den Ärzten aufgezwungen. Aber Herr Spahn hat wieder einmal einen nicht zu übersehenden Meilenstein seiner Karriere gelegt.

Ärzte werden verunglimpft

Noch ein Punkt: Herr Spahn fordert erneut, dass Fachärzte statt 20 Stunden pro Woche ihre Sprechstunde auf 25 Stunden erweitern sollten. Ich dachte, dieser Punkt wäre abgearbeitet und Herr Spahn hätte sich einmal den Ist-Zustand angesehen und gesehen, dass die niedergelassenen Ärzte doch arbeiten. In welcher Traum-Welt lebt er denn? Oder geht es ihm einfach darum, den Berufsstand der Ärzte zu verunglimpfen?

Ach, Herr Spahn, hätten sie doch nur Medizin studiert mit anschließender Facharzt-Ausbildung und Tätigkeit als niedergelassener Arzt, zum Beispiel als Internist. Diese verdienen ein zigfaches von Ihrem Gehalt. Sie bekommen kostenlos den Dienstwagen gestellt, die Altersrente müssen sie auch nicht selber erarbeiten.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 28.12.2018