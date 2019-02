Zum Thema Stickoxide und Straßensperrungen:

Dass die Grenzwerte der Stickoxidbelastungen nicht wissenschaftlich klar bewiesen sind, wird von namhaften Wissenschaftlern immer häufiger überzeugend dargelegt. Dennoch reagiert die Politik mit fragwürdigen Straßensperrungen für Dieselfahrzeuge.

Wenn man jetzt annimmt, die hätten alle den Verstand verloren, irrt man sich. Es ist schlimmer. Es geschieht mit Absicht. An der kurzen Leine der Autohersteller und zur Marktbelebung taugt so eine Maßnahme nur kurzzeitig. Aber was dann? Ich bin gespannt, was nach Abwrackprämie und Dieselverbot als nächstes kommt. Und ich warte immer noch darauf, dass die Autohersteller bei ihren Kunden ihre Schulden begleichen.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 02.02.2019