Schwärmen von der Familie Lenel

Zum Artikel „Schön, dass mein Großvater nicht vergessen ist“ vom 4. Juni:

Ihr Großvater gehörte einst zu den reichsten Fabrikanten Mannheims. Ich selbst, als alte Frau, erinnere mich an den Namen „Lenel“. Bei mir arbeitete ein tüchtiger und freundlicher Hausmeister. Nach dem Einkaufen, bei einem Gläschen Wein, schwärmte er immer davon, der persönliche Bediener von der gnädigen Frau Lenel zu sein. Nur er durfte ihr den kostbaren Schmuck anlegen. Mit jeder Million Gewinn bekam diese ein Kind. Endlos schwärmte er von dem Leben in dieser Familie. Mit meinem Mann als Kinderarzt durften wir das „Lenel-Heim“ für Waisenkinder in Mannheim-Nord betreuen. Außerdem kenne ich eine weitere „Lenel-Stiftung“, das Lenel Kinderheim in Neckargemünd.

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/2JNzhGL