Zum Thema Rabattaktionen:

Was waren das früher für selige Zeiten: Sommerschlussverkauf, Winterschlussverkauf und Schluss. Jetzt geht das anders. Hier eine Auswahl aus Anzeigen in der Zeitung:

Black Shopping Week bei XXXLutz „auch auf große Marken“ vom 28.11. bis 1.12.; Black Week bei Lichteck vom 27.11. bis 7.12. (wer im „seriösen Internet“ einen günstigeren Preis entdeckt, erhält gegen Beleg den Differenzbetrag); Black Weeks bei peeck „ab sofort bis 30.11.“; Black Weekend im Fashion Park Nußloch 29. und 30.11, Black Shopping bei Kaufhof/Karstadt „nur 7 Tage“ für Klamotten, am 27.11. für Eternity, am 28.11. für Zwilling-Besteck, am 29.11. und 30.11. „auf Ihren Einkauf vieler toller Marken 20 Prozent Rabatt“, mit Kundenkarte „Pre-Black-Shopping“ am 28.11. ab 15 Uhr ...; Black Q-Day bei Q 6 Q 7 am 26.11.

Na dann, da wird einem wahrhaft schwarz vor Augen.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 14.12.2019