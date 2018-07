Anzeige

Dem „befürchteten“ Dominoeffekt sehe ich übrigens sehr positiv gestimmt entgegen, denn er wird erst vor der Küste Nordafrikas stoppen. Und in Deutschland? Das wichtige Einwanderungsgesetz wäre wohl ohne die Auseinandersetzung der letzten Wochen nie auf den Weg gebracht worden. Der oft gescholtene Masterplan enthält zudem eine Menge sehr intelligenter Dinge, die in der Folge des Paradigmenwechsels jetzt einfacher in Angriff genommen werden können.

Nach dem Verrauchen des Pulverdampfes steht für mich fest: Horst Seehofer hat sich ein Denkmal gesetzt!

