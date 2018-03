Seelenlose Retortenklötze

Anzeige

Zum Kommentar „Gewinn mit Abstrichen“ vom 8. März:

Nach der Lobhudelei des „Mannheimer Morgen“ über das exorbitante Immobilienwachstum im Glückstein- und Kepler-Quartier bedaure ich sehr, dass die ökologischen Fakten dieser gigantischen Stadtumwandlung in keiner Weise erwähnt werden. Als Bewohner der Schwetzingerstadt frage ich mich, wie denn in Zukunft die Frischluft vom Rhein hierher gelangen soll? Wenn am Ende alles zugebaut ist, haben wir einen doppelten Mauerriegel (Glückstein/Kepler), der den üblichen, südwestlichen Luftaustausch schwer beeinträchtigt. Auch rechts des Amtsgerichts (Eisstadion) sowie in A 4 (vor der Sternwarte) wird schon die Verlängerung dieser Frischluftverhinderungsachse geplant, die üblichen Baumfällungen inklusive.

Abertausende Autofahrer werden in den neuen Quartieren hinzukommen und natürlich ebenso die Emissionen der vielen Neubauten selbst. Ob das die gegebene Infrastruktur erträgt? Wenn Frau Philipp in ihrem Kommentar zart anklingen lässt, dass die Bebauung eher kastenförmig sei und vielleicht eine Hotelblase drohe, hat sie natürlich vollkommen recht. Diese seelenlosen Retortenklötze könnten überall stehen und der Hotelhype droht tatsächlich zur Blase zu werden.