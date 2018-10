„Seiner Verantwortung nachkommen“

Mir fiel spontan der alte Weisheitssatz ein: „Wer im Glashaus sitzt, soll nicht mit Steinen werfen!“ Was soll eine Behörde tun, wenn sich Menschen nicht an „Spielregeln“ halten?

Mein Verständnis vom freiheitlichen und sozialen Rechtsstaat geht davon aus, dass jeder seiner Verantwortung für das Gemeinwesen nachkommt. Alles und jeden immer zu kontrollieren, stößt gegen das Selbstverständnis unseres Staates. Es bleibt also das Risiko, dass der Einzelne unsere freiheitliche Demokratie missbraucht; nebenbei, das gilt für die großen und kleinen Fische!

„Konzeptlos“: Die EU mit ihren 27 sehr unterschiedlichen Staaten ist im Moment so aufgebaut, dass man sich auch bei sehr großen Gegensätzen einigen will und muss. Da gibt es Bereiche, wo der einzelne Bürger aus seiner Landessicht die Dinge anders sieht.

Dennoch möchte ich nicht von „konzeptlos“ schreiben. Es ist kompliziert.

Wenn wir ehrlich sind, ist es doch auch bei uns in Deutschland schon in einer kleinen Redaktion und in der Familie kompliziert, wenn so viele unterschiedliche Vorstellungen aufeinanderprallen!

