Selbst überschätzt

Zum Artikel „MVP-Kandidaten kritisieren Julien Ferrat“ vom 15. Mai:

Der gibt o wie ä Dutt voll Wonze, der Stadtrat Julian Ferrat. Nennt soi Mini-Varoinischung hochtrabend „Mannheimer Volkspartei“. Also ä Schulung in Monnemer Mundart wer do des mindeschde, wonn ma so än Titel in Oschbruch nimmt. Hot er sowas? Donn macht er Bürgersprechstunde om FKK-Strond un in de Saune (awwa nix gege die Naggische!). De Gipfel is awwa, dass er den OB un soi Dezernende „Gruselkabinett“ nennt, mit durchgschrichene Konterfeis. Ich glaab, des erfillt schun den Tatbeschdond der Beleidischung.

Info: Originalartikel unter http://bit.ly/2XbN0db

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 18.06.2019