Selten waren wir uns so einig

Zum Debattenbeitrag „Warum spitzen sich die politischen Konflikte in Deutschland zu, Herr Butterwegge?“ vom 14. März:

Das war wieder einmal ein Debattenbeitrag, wie er von Herrn Butterwegge zu erwarten war. Fakten spielen dabei wohl keine Rolle. Fangen wir an mit der Aussage, das Debakel in Thüringen hätte die Gesellschaft gespalten. Da kann ich nur sagen, selten waren sich alle so einig wie hier, von Spaltung keine Spur.

Auch die Vermengung mit den scheußlichen Morden eines Verrückten passt dazu. Ich bin kein Professor, aber es ist noch nicht sehr lange her, da konnte man lesen, die Schere Arm-Reich geht eben nicht mehr weiter auseinander. Auch die Geschichten mit den Hyperreichen mag man nicht mehr hören, und Wellblechhütten sind wohl auch in sozialistischen Staaten zu finden.

Weniger für alle da

Viele gehen nicht zur Wahl, nicht weil sie arm sind, sondern weil sie keinen Bock dazu haben. Aber wenn sie denn wählen, dann nicht unbedingt die Sozialisten, getarnt unter dem Namen Die Linke, denn dieses System hat noch niemals Wohlstand gebracht, selbst wenn man es mit einer Mauer vor den Kapitalisten schützt. Unsere Gesellschaft entwickelt sich sehr wohl in ein friedliches, humanes und demokratisches Gemeinwesen. Wer viel arbeitet und sich anstrengt, kann hier gut leben. Bis auf wenige Ausnahmen kann jeder entscheiden, wie und für was er sein Geld ausgibt. In dem vom Herrn Professor ersehnten Umverteilungsstaat wird aber für alle weniger da sein, das hat man schon zur Genüge erprobt.

Info: Originalartikel unter http://bit.ly/393iEP0

