„Semantische Nebelkerzen bleiben lassen“

Herr Heidrich, lassen Sie Ihre semantischen Nebelkerzen und Belehrungen bleiben. „Antifaschisten kämpfen gewaltlos?“ Das ist lachhaft realitätsverzerrend. „Antifa“ ist mittlerweile ein Synonym für linken Terror und Gewalt: G20-Krawalle in Hamburg, Leipzig-Connewitz, 1. Mai in Berlin, Anschläge auf Zugstrecken, Mordversuche an politischen Gegnern (so zum Beispiel vor wenigen Tagen in Stuttgart gegen einen nicht genehmen Gewerkschafter). Die Liste ist lang und zeugt vom unbändigem Gewaltwillen gegen alle Andersdenkenden.

US-Präsident Trump hat richtigerweise erkannt, was die „Antifa“ bedeutet und will sie endlich zur Terrororganisation erklären lassen. Bettina Röhl, die Tochter von RAF-Mitglied Ulrike Meinhof, schlussfolgerte in einem Artikel für die NZZ: „Die RAF ist tot. Es lebe die Antifa!“ Da passt es auch ins Bild, dass sich deutsche Antifa-Mitglieder in Syrien militärisch ausbilden lassen, wie in den Deutschen Wirtschaftsnachrichten am 9. Juni zu lesen war.

In Deutschland hingegen werden Antifa-Anhänger von willfährigen Medien gerne sozialromantisch als „Aktivisten“ verklärt und von Politikern der Grünen, Linken und auch SPD hofiert und teils massiv (auch finanziell) unterstützt. Frau Künast von den Grünen bedauerte im Bundestag, dass man um die Förderung der Antifa kämpfen müsse.

Sie sehen es schon „fast als Verbrechen an“, dass die Antifa und „rechte Hetzer“ gleichgestellt werden. Bewusst setzen Sie den Begriff „rechts“ mit „rechtsradikal“ oder „rechtsextrem“ gleich.

Dann müssen Sie auch damit rechnen, dass „links“ mit „linksextrem“ auf eine Stufe gestellt werden kann.

