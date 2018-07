„Sie werden willkommen geheißen“

Anzeige

In den wunderschönen Ort Hardheim wurde ein Kamerateam geschickt. Man wollte den Bürgermeister in die rechte Ecke stellen, weil er den Flüchtlingen einen Handzettel gab, auf dem stand, wie man in Deutschland mit dem Müll umgeht.

Wenn der Essener Tafel ebenfalls unterschwellig Ausländerfeindlichkeit unterstellt wird, weil die Verantwortlichen es nicht mit ansehen konnten, wie die älteren Menschen durch junge Männer an den Rand gedrängt wurden, dann stimmt wohl vieles nicht in der medialen Wahrnehmung.

Nun also „muss“ die EU handeln, weil die Mitgliedstaaten und die vielen Bürger nicht willens sind oder sich überfordert fühlen, alle Menschen auf dieser einen Welt in ihren Ländern unterzubringen.

Das hat mit dem Ende der Willkommenskultur aus meiner Sicht gar nichts zu tun. In Deutschland kommen Jahr für Menschen zu uns – und die werden willkommen geheißen.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 07.07.2018