Eins und eins zusammenzählen“ sagt man, wenn sich eine Schlussfolgerung deutlich aufdrängt. Jedoch gibt es in der Mathematik und im Leben Probleme, die deutlich komplexer sind und sich nicht mit einfacher Arithmetik erklären lassen. Frau Dr. Baum versucht in ihrem Leserbrief die aktuellen Themen des Klima- und Umweltschutzes auf AfD-Niveau zusammenzufassen. Soll heißen: simplifizieren, negieren und ignorieren; und folgt mit ihrer Argumentation der jüngsten Kampagne der AfD.

Natürlich ist CO2 Bestandteil der Atmosphäre und Grundlage unseres Lebens. Es kommt aber auf das Gleichgewicht an, oder für den Mediziner: „die Dosis macht das Gift“. Der größte Teil der globalen Erwärmung im Laufe der vergangenen 50 Jahre wurde nach heutigem Stand der Wissenschaft durch die steigenden Konzentrationen von Treibhausgasen in der Atmosphäre verursacht. Frau Dr. Baum ignoriert die Zusammenhänge zwischen Umweltschutz und Klimaschutz und spricht von der Vermischung dieser Themen. Dabei führt Sie einen wichtigen Ansatz des Umweltschutzes als Maßnahme gegen den Treibhauseffekt selbst aus: Photosynthese, also die „Filterung“ von CO2 durch Bäume und Pflanzen zur Reduzierung deren klimaschädlicher Konzentration.

Nicht genug, dass Sie sich in der sachlichen Darstellung der Klima- und Umweltthemen vergaloppiert. Sie bringt die Klimadiskussion auf schmähliche Art in Verbindung mit dem AfD-Dauerbrenner Migrations-Politik und unterstreicht damit erneut, dass sie mit ihrer Monothematik wichtige Zukunftsthemen ignoriert und weiter nach dem Motto „Ich mach mir die Welt wie Sie mir gefällt“ Ihre Themen setzt.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 05.10.2019