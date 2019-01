Sinnvoll integriert

Zum Artikel „Neue Einwände gegen Radweg“ vom 11. Januar:

Das ist jetzt sicher eine gute Gelegenheit für die Verwaltung und die Buga-Gesellschaft, einmal Entgegenkommen zu zeigen und zur Befriedung in der Diskussion um die Bundesgartenschau beizutragen.

Fast alle in unserer Stadt wollen den Radschnellweg; aber es ist leicht möglich, ihn an der Au vorbei zu führen. Dadurch könnten dann auch alle Gärten erhalten bleiben. Somit müssten Menschen, die ein Leben lang ihren Garten gepflegt und geliebt haben, ihn nicht aufgeben, da sie im Alter den Neuanfang nicht mehr schaffen. Und die Gärten werden sinnvoll in den von uns allen gewünschten Grünzug integriert. Karlheinz Paskuda, Mannheim

