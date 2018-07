Skrupellos und opportunistisch

Anzeige

Wahl geschuldet

Mit diesem Politikverständnis in unseren Parteien haben sicher viele Bürger Probleme, weil der Verdacht nahe liegt, die eigene Karriere in der Partei hat Vorrang vor der Lösung der Probleme der Menschen im Land. Auch bei dem härteren Kurs, den die CSU in der Zuwanderungs- und Asylpolitik einschlägt, liegt auch der Verdacht nahe, dass dies in erster Linie der näherrückenden Landtagswahl in Bayern im Herbst 2018 geschuldet ist, wo die CSU starke Stimmeneinbußen zugunsten der AFD befürchten muss. Man reagiert auf politische Probleme also erst dann, wenn bei Wahlen Stimmeneinbußen und ein Verlust der politischen Macht droht. Das wirkt aber dann aus der Sicht der Wähler nicht überzeugend und glaubwürdig.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 07.07.2018