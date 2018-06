So bewerten Leser die Kunsthalle

Anzeige

Deplatzierter brauner Kasten

Was ich jedoch schon seit Monaten vermisse, ist eine Ansicht des ganzen Ensembles etwa aus der Perspektive des Rosengartens. Wie vollkommen deplatziert dieser braune Kasten zwischen den schön gegliederten Nachbarbebauungen von Maritimhotel und Arkadenhäusern im wahresten Sinne hingeknallt wurde. Über moderne Architektur lässt sich natürlich trefflich streiten. Fingerspitzengefühl, speziell bei der Dachgestaltung, wäre hier absolut nötig gewesen.

Wie wahr! Es ist tatsächlich ein unglaublicher Anblick. So viel Sarkasmus habe ich Herrn Ragge gar nicht zugetraut. Der „Mannheimer Morgen“ überschlägt sich bei der Berichterstattung über die größte Kartoffelkiste am Ort. Nie hätte ich geglaubt, dass die Mannheimer eine derartige Verunstaltung der Jugendstilanlage am Wasserturm zulassen würden. Aber noch ist ja nicht aller Tage Abend. Wahrscheinlich wird die hiesige Bevölkerung mit der neuen Kunsthalle in nicht allzu ferner Zukunft genauso unglücklich sein, wie mit dem Stadthaus.

Am vergangenen Wochenende endlich habe ich den äußerlich so ungeliebten neuen Bau der Kunsthalle von innen erleben dürfen – und bin begeistert. Das Centre Pompidou mitten in Paris ist eine postmoderne Hightech-Architektur mit dem Charme einer Ölraffinerie – aber es ist eine „Singularität“ mit eigenem und ausschließlichem Platzanspruch. Es steht für sich ganz allein, ein mutiger Bau. Diese provozierende, Aufmerksamkeit heischende architektonische Brutalität fehlt unserer Kunsthalle, wäre damit aber noch mehr „fehl am Platz“. Dem mangelnden Kick an einfühlsamer architektonischer Raffinesse für Mannheims Herz haben die Architekten mit einer gschamigen Ganzkörperverschleierung Rechnung getragen. An das Eckige im Runden werden wir uns wohl gewöhnen müssen. Innen? Ein Traum an lichtdurchfluteten Räumen von atemberaubender Weitläufigkeit! Meine ursprüngliche Befürchtung, dass da räumlich kleinliche „Schächtelchen um Schächtelchen in der Schachtel“ entstehen, wie eine russische Puppe, hat sich angesichts der großzügigen, Kubus genannten, Ausstellungsräume so gar nicht bewahrheitet. Diese kubischen Räume entfalten sich wie ein grandioses Buch mit vielen Kapiteln. Und das Schönste daran, es wird immer wieder Neues darin zu Lesen und Sehen sein. Ja, mit Innen bin ich ganz glücklich.

Es ist den Bürgern Mannheims und der Metropolregion zu wünschen, dass die neue Kunsthalle ein Ort für alle sein wird. Allerdings beschleichen mich leichte Zweifel. Dass mit „Grand Opening“ die Eröffnung plakatiert wurde, kann man noch als leicht peinlich abtun, denn Grand Openings haben heutzutage auch neue Filialen von Billigmodeketten. Wenn aber an den beiden Eröffnungstagen „Artist Talks“ in Englisch stattfinden, spricht das nicht dafür, dass die Mehrheit der hier lebenden Bevölkerung angesprochen werden soll. Zumindest an einem Tag hätte man einen deutschsprachigen Künstler vorstellen können. Oder gibt es im deutschsprachigen Raum keine vorzeigbaren Künstler mehr?

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/2JB46yk

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 26.06.2018