„Sorgen sind berechtigt“

Der Artikel „Sorge um Grundlagen der Demokratie“ zeigt ganz deutlich die Situation in Deutschland. Nur pauschale Diffamierungen ohne Fakten.

Nach dem erfolgreichen Aufruf zur Denunziation sieht Herr Strobl jetzt sogar schon überall Reichsbürger oder Extremisten. Er hätte gut daran getan, einmal den Rednern, besonders Herrn Professor Homburg, zuzuhören. Er erläuterte unter anderem Fakten, die auch jedermann zugänglich sind, aber von der Bundesregierung ignoriert werden. Das RKI stellt in Pressekonferenzen Schätzungen und Theorien in den Raum, die dann durch die zitierenden Journalisten als Tatsachen verbreitet werden.

Auf Basis dieser „Tatsachen“ handelt dann die Bundesregierung. Belegbare Tatsachen werden übergangen, andere Theorien im Keim erstickt – notfalls mit der Nazikeule. Bestes Beispiel die Tagesschau vom Montagabend (11. Mai). Die Sprecherin zitiert den Präsidenten des Zentralrats der Juden in Deutschland, Herrn Schuster, der vermutlich auf keiner der Demos war.

Sie erklärte: „Rechtsradikale nutzten die Ängste, um ihr radikales Weltbild um antisemitische Verschwörungsmythen zu verbreiten. Wer an einer solchen Demo teilnehme, müsse sich bewusst machen, an welcher Seite er stehe“. In Stuttgart waren weder Juden noch Moslems auch nur im Entferntesten ein Thema.

Wie kommt Herr Schuster beziehungsweise die Tagesschau dazu, solche Verschwörungstheorien ihrerseits in die Welt zu setzen? Die vierte Gewalt im Staat hat leider die Seite gewechselt. Die Sorgen der Bürger um die Demokratie sind absolut berechtigt.

