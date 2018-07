Sorgsame Ausgleichspflanzung muss her

Anzeige

Zum Artikel „Kahlschlag stößt auf Ablehnung“ vom 19. Juni:

Extremwetterlagen häufen sich; noch vor wenigen Wochen mussten viele Mannheimer und viele Nachbarn in anderen süddeutschen Städten ihre Häuser leerpumpen – bei schönem Sommerwetter gerät das schnell in Vergessenheit. Es kann aber weit schlimmer kommen: Hochwasser kann ohne Vorwarnung ganze Stadtteile verwüsten und sogar Menschenleben fordern.

Der Mannheimer Süden soll durch einen Damm vor Rheinhochwasser geschützt werden, der längst in die Jahre gekommen ist. Bereits bei früheren Hochwasserständen musste er mit Sandsäcken gesichert werden, jetzt steht endlich seine umfassende Ertüchtigung an. Dafür will das Land viel Geld aufwenden, das in der Stadt hoch willkommen sein dürfte.