SPD hat ihre Bedeutung vergessen

Die SPD hat vergessen, wie sie heißt (Sozialdemokratisch?) und was das bedeutet. Sie hat die Arbeitnehmer vergessen. Wie kann es sein, dass die Politik mir dringend rät, die dritte Säule zur „sicheren“ Rente zu bedienen, Einsparung in eine Direktversicherung vorzunehmen und hinterher in bestehende Verträge einzugreifen? Um mir und allen anderen Krankenversicherung und Pflegeversicherung monatlich mit Arbeitgeber- und Arbeitnehmeranteil voll von meinem Erspartem abzuziehen?

Nur um das klar zu machen: Wir haben bei den Direktversicherungen alles aus unserem Netto bezahlt, das heißt, der Staat hatte die Steuer und die Sozialversicherungsbeträge bereits erhalten und zieht nun nach der Gesetzesänderung 2004 nochmals Krankenversicherung und Pflegeversicherung ab. Ist das gerecht und sozial?

