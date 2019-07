Spendeausweis mit Klauseln

Zum Thema Organspenden:

Vielleicht ließe sich die mangelnde Organspendenbereitschaft in Deutschland dahingehend verbessern, wenn in den Spenderausweisen die Klausel enthalten wäre, dass Organspenden nur an Inhaber eines ebensolchen Ausweises erfolgen könnten. Nur wer selbst zu spenden bereit ist, kann eine Organspende für sich in Anspruch nehmen.

Wäre das nicht eine befriedigende Lösung? Ich gebe also meinen Spenderausweis umgehend zurück mit der ausdrücklichen Bitte um die Ergänzung und Eintragung genau dieser Klausel. (Helga Rinecker, Mannheim)

© Mannheimer Morgen, Samstag, 06.07.2019