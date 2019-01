Stadt verschleppt Problemlage

Zum Artikel „Wir betreten Neuland“ vom 16. Januar:

Leider haben Ihre Berichterstatter die markante Stellungnahme des Vertreters des Wirtschaftsministeriums nicht zur Sprache gebracht. Dieser hatte in der Sitzung des Petitionsausschusses deutlich darauf hingewiesen, dass selbstverständlich die Stadt jederzeit die Möglichkeit gehabt hätte, eine Anordnung zu erlassen und der massiven Belästigung umgehend Einhalt zu gebieten. Auch wurde hier zweifach bohrend nachgehakt, was denn nun eigentlich die Stadt in den vergangenen Jahren bereits überhaupt unternommen habe.

Nichts getan

Der Vertreter des städtischen Fachbereichs Umwelt und Grünflächen, Jürgen Hammer, konnte allerdings in seinen wortreichen Erwiderungen nicht einmal ansatzweise übertünchen, was die Stadtverwaltung bisher jedenfalls getan hat: nämlich nichts. Nur die Feuerwehr musste zwischenzeitlich immer wieder ausrücken, um Kaminbrände zu löschen. Mindestens einmal gab es wohl auch einen Fehlalarm, weil besorgte Bürger aufgrund der Rauchschwaden einen Wohnungsbrand vermuteten. Hingegen muss festgestellt werden: Seit über einem Jahrzehnt verschleppt die Stadtverwaltung die Problemlage beziehungsweise eine Lösung. Offensichtlich will man sich ungern mit der orientalischen Gemeinde und den zugehörigen Wählerstimmen anlegen, die Wohnbevölkerung indes, deren berechtigte Interessen, Sorgen und Nöte rund um den Marktplatz in der Innenstadt erscheinen nachrangig. Der regelhaft vorgebrachte Verweis seitens der Stadtvertreter auf ungewisse Gerichtsentscheidungen kann kaum überzeugen. Gegen eine Anordnung hätten zwar auf eigenes Risiko Betreiber und Verursacher der exzessiven Luftverschmutzung vorgehen können, dann hätte es ggf. eine gerichtliche Entscheidung gegeben. Aber selbst bei einem im Sinne der Petenten negativen Ausgang bliebe die öffentliche Hand nicht hilflos: Was spricht denn eigentlich gegen eine Änderung der geltenden Regel- und Gesetzeslage in einer unerwartet veränderten Situation?

Vorbild könnte hier die Raser- bzw. Poserproblematik sein: Nach langer Zeit der Untätigkeit erscheint nun ein effektives Vorgehen auf einmal möglich. Festzuhalten bleibt: Offensichtlich ist der politische Wille – bisher jedenfalls – nicht ansatzweise erkennbar, diesem Missstand nachdrücklich abzuhelfen. Dem braven Bürger und Steuerzahler, der zeitgleich und ad hoc vor die Enteignung seines Privat-Pkw gestellt wird, muss Behördenversagen in diesem Ausmaß die Zornesröte ins Gesicht treiben.

