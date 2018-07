Anzeige

Zum Artikel „Hotel will in die Post“ vom 8. Juni:

Noch eine Hotelkette im Niedrigpreis-Segment will hier in Mannheim ein Hotel betreiben und ausgerechnet im alten Hauptpostgebäude in O 2. Man fragt sich, ob die Stadt Mannheim nicht ein weiteres Kongresszentrum errichten muss, um wenigstens dann und wann die Vielzahl der Hotels einmal richtig füllen zu können.

Kongresszentrum nicht nötig

Natürlich besteht großer Bedarf bei Kongressen wie beim 69. Deutschen Anwaltstag oder einem vergleichbaren Kongress der Mediziner und so weiter. So oft ist das nun aber auch nicht, so dass sich ein weiteres Kongresszentrum eher nicht rentieren könnte.