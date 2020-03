Strafrechtlich verfolgen

Nach dem Vorfall in Hoffenheim beim Spiel gegen Bayern München ist es höchste Zeit, dass der DFB und auch die Vereine umgehend Maßnahmen ergreifen, um solche Auswüchse zu unterbinden. Nur mit verbalen Verurteilungen ist es nicht mehr getan. Herr Hopp ist ein Ehrenmann, der es nicht verdient hat, mit diffamierenden Plakaten aus dem Bayern-Block verunglimpft zu werden. Begonnen haben die Angriffe des Pöbels bereits vor Jahren, als ein paar Chaoten von Borussia Dortmund ein Banner mit Hopps Konterfei im Fadenkreuz präsentierten. Hierfür und für Wiederholungen dieser Art wurde der BVB inzwischen bestraft, indem in den nächsten drei Begegnungen ohne Fans in Hoffenheim antreten muss. Aber auch diese Kollektivstrafen finde ich als schlechte Lösung, denn damit werden auch die wahren Fans bestraft. Handelt es sich bei diesen Beleidigungen nicht um Straftaten, welche durch Staatsanwälte verfolgt werden müssten? Bei der heutigen Technik sollte es doch möglich sein, die handvoll Übeltäter durch Überwachungskameras ausfindig zu machen und mit allen Konsequenzen strafrechtlich zur Verantwortung zu ziehen. Wer Punktabzüge in Erwägung zieht, liegt auch falsch, denn damit werden nur Vereine und Spieler bestraft, nicht die Verursacher. Der Hass auf Dietmar Hopp kann doch nur aus purem Neid auf das erfolgreiche Lebenswerk dieses ehrenwerten Mannes entstanden sein.

Respekt vor Karlheinz Rummenigge, der am Samstag während der Vorfälle, den persönlichen Schulterschluss mit Hopp gesucht hat. Ähnliches hätte in der Vergangenheit auch Herrn Watzke vom BVB gut zu Gesicht gestanden.

