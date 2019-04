Strafzölle auch gegen China

Zum Kommentar „Im Visier der USA“ vom 10. April:

Es ist immer schön, wenn man anderen Zollschranken vorwerfen kann und meint, sich selbst zurücklehnen zu können. Aber was macht denn Europa? Ein interessantes Beispiel kommt aus der Fahrradbranche. Haben Sie schon einmal ein chinesisches E-Bike auf deutschen Straßen gesehen? E-Bikes kosten in China nur ein Drittel. Und nun kommt Europa ins Spiel.

Wie aus dem EU-Amtsblatt vom 18. Juli 2018 zu erfahren ist, folgte die EU-Kommission der eingereichten Klage des Europäischen Fahrrad-Industrieverbandes (EBMA) und verhängte einen zunächst provisorischen Anti-Dumping-Zoll auf in China produzierte und in die EU gelangte E-Bikes. Die Höhe des Strafzolls liegt bei satten 83,6 Prozent! Europa first! In den Medien hört man davon überhaupt nichts. Eigentlich müsste im deutschen Blätterwald das als menschenfeindliche Strafzölle gebrandmarkt werden. Aber wenn zwei das Gleiche tun, ist es noch lange nicht dasselbe. (Ulrich Heinzelmann, Altlußheim)

Info: Originalartikel unter http://bit.ly/2De1Tnm

