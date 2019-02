Straßennamen sind ein Skandal

Zum Artikel „Das vergessene Kapitel der deutschen Geschichte“ vom 2. Februar:

In dankenswerter Weise hat sich der „Mannheimer Morgen“ auf seiner Themenseite „Welt und Wissen“ vom 2. Februar in einem ausführlichen, fundierten und gut recherchierten Artikel („Das vergessene Kapitel der deutschen Geschichte“) mit der kolonialen Vergangenheit Deutschlands beschäftigt. In der notwendigen Klarheit wird darin der deutsche „Beitrag“ an der grausamen Unterwerfung Afrikas gezeigt. In seinem Wunsch nach Kolonien, im Wettlauf der imperialistischen Mächte um Afrika, seine Bodenschätze und Naturprodukte, reklamierte auch das Deutsche Kaiserreich seinen „Platz an der Sonne“, seinen Freibrief zur Ausbeutung des afrikanischen Kontinents. Noch heute erinnern in Mannheim Straßennamen (Nachtigall, Leutwein, Lüderitz, Peters) an verharmlosend „Afrikaforscher“ genannte Personen aus dieser Zeit.

Dass den Protagonisten dieser Unterwerfungs- und Unterdrückungspolitik in den ehemaligen deutschen Kolonien, die beispielsweise in Deutsch-Südwestafrika, dem heutigen Namibia, drei Viertel der Angehörigen der Herero und fast die Hälfte der Nama das Leben kostete und mit Recht Völkermord genannt werden muss, in Mannheim-Rheinau Straßen gewidmet sind, ist ein Skandal!

Handlungsbedarf für Gemeinderat

Es wird Zeit, dass die deutsche Kolonialgeschichte endlich aufgearbeitet und den berechtigten Wiedergutmachungsforderungen der Afrikaner entsprochen wird. Ein Schritt der Wiedergutmachung auf lokaler Ebene wäre in diesem Zusammenhang die Umbenennung der entsprechenden Straßen!

Für eine Stadt, die ihren Leitbildprozess und den Geist der „Mannheimer Erklärung für ein Zusammenleben in Vielfalt“ ernst nimmt, eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Für diesen überfälligen symbolischen Schritt besteht für den zuständigen Mannheimer Gemeinderat Handlungsbedarf!

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/2SDoBPh

