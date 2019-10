Zum Artikel „Friedlicher Appell an die Politik“ vom 21. September:

Welch geniale Idee, für die Fridays-for-Future-Demonstration das umweltfreundlichste Verkehrsmittel der Stadt, die Straßenbahn, außer Betrieb zu nehmen! Das Ergebnis war, dass ich aus der Neckarstadt mit dem Auto zum Bahnhof fahren musste, um meinen Sohn abzuholen, ihn in seine Wohnung nach Feudenheim gefahren habe, um dann wieder in die Neckarstadt zu fahren. Mit solchen Super-Strategen in unseren städtischen Verwaltungen erreichen wir die Klimaziele nie!

