Tonnen quellen über

Zum Bürgerbarometer „Grünes Licht für Gelbe Tonne“ vom 9. April:

Es ist ja schön, dass 74 Prozent der Menschen mit der Gelben Tonne zufrieden sind. Dass sie 54 Prozent gerade richtig finden, finde ich bedenklich. Denn es klingt durch, dass es gerade so reicht. 41 Prozent fänden eine zweiwöchige Leerung gut, das heißt sie kaufen zu viele Lebensmittel und so weiter in Plastik verpackt. Ich sehe oft Gelbe Tonnen oder die noch größeren Container, die schier überquellen. Doch solange Menschen immer noch Bananen oder eine einzelne Knoblauchzehe im Supermarkt in eine Plastiktüte tun, wird sich nie was verändern.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 23.04.2019