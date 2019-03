Transport nach Süden unmöglich

Zum Artikel „EnBW baut Solarpark“ vom 7. Februar:

93,5 Prozent der Aktien von EnBW gehören jeweils zur Hälfte dem Land Baden-Württemberg und der OEW (Oberschwäbische Landkreise), das heißt, sie sind fast zu 100 Prozent im Eigentum der öffentlichen Hand. Das Unternehmen EnBW plant nun in Brandenburg, etwas entfernt vom eigentlichen Heimmarkt in Baden-Württemberg, den Bau eines 175 Megawatt Solarparks und pflastert dafür 164 Hektar (1,64 km2) Land mit Solarmodulen zu.

Viel Flächenverbrauch

Es ist fraglich, ob die EnBW für diesen Flächenverbrauch in Baden-Württemberg eine Genehmigung bekommen würde. Großzügig verzichtet EnBW auch noch auf Subventionen aus der Erneuerbare-Energien-Förderung. Dazu muss man feststellen, dass die Baukosten für große Solarparks mittlerweile so stark gesunken sind, dass grundsätzlich keine Subventionen mehr notwendig sind. Die Anlage soll rechnerisch 50 000 Haushalte mit Strom versorgen können, aber nur wenn die Sonne scheint, muss man dazu sagen; und nur in Brandenburg, da der Transport nach Süden mangels Leitungen nicht möglich ist.

