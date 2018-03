Trennung von Religion und Staat wichtig

Anzeige

Die Privatisierung der Religionen setzt allerdings voraus, dass die jeweiligen Gemeinschaften, die nebeneinander im selben geografischen Raum leben, notfalls durch adäquate Handlung und Steuerung des Staates im Schulsystem über Generationen hinweg lernen, sich gegenseitig zu respektieren – wie einst der letzte Emir von Granada in Andalusien mit Muslimen, Christen und Juden verwirklichen konnte. Damals war ein friedliches Zusammenleben möglich. Warum sollte unsere moderne Gesellschaft dazu nicht in der Lage, dies nachzuahmen?

Die Zeit drängt und jedes Zögern lässt Auswüchse wie Extremismus überall keimen. Die Wahrnehmung und Akzeptanz der anderen Religionen findet zuerst im Kopf statt, sofern die nötigen Impulse gegeben werden. Die Schule ist dafür prädestiniert und könnte die unterschiedlichen ethischen Wertvorstellungen kommunizieren.

Es geht nicht darum, das Christentum in Deutschland als überholt zu verdrängen, sondern eine Situation zu schaffen, in der sich Bürgertum und Religion nicht ausschließen und auch nicht verschmelzen. Deshalb wäre die absolute Trennung von Religion und Staat so wichtig. An Parteien merkt man besonders, wie ein solcher Ansatz für grundlegende Auswirkungen sorgen würde. Die Lösung wäre, die religiöse Tendenz in Parteistatuten mit republikanischen Leitideen zu ersetzen. Und dies wird nicht so leicht geschehen. (Patrick Gavoille, Heddesheim)

Zum Debattenbeitrag von Philipp Möller fällt mir die „Gottlos“-Buskampagne ein. Missionarisch und auch nicht besser als die Kirche. Es stimmt auch nicht, dass „Atheisten, Juden, Muslime und Homosexuelle“ hier (also bei Diakonie und Caritas) nicht rein dürfen. Auch empfinde ich Beschneidung nicht als Verstümmelung und mit Aufklärung hat dieser Kreuzzug gegen die Beschneidung auch nichts zu tun.

Dass das Kirchensteuersystem nicht zeitgemäß ist, da stimmen bestimmt viele zu. Ich auch. Eigenständiges Denken der Kinder an den Schulen dazu ist notwendig, genauso wie den konfessionellen Religionsunterricht abzuschaffen. Aber die Argumentation ist mir zu aggressiv, zu rational. Es gibt keine Kultur ohne Religion! Das Durcheinanderwerfen von Gott, Religion und Kirche finde ich unredlich. (Karlheinz Büchler, Kehl)

Info: Originalartikel unter http://bit.ly/2F9kwuB

