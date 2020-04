Zum Artikel „Am Anfang wirken die Zahlen winzig“ vom 28. März:

Danke, Frau Blödorn, für diesen spannenden Beitrag. Ich setze sogar noch einen drauf und beziehe mich dabei auf diese Textpassage: „Rechnet man die ersten acht Felder des Schachbretts zusammen, kommt man auf 255 Reiskörner. Doch ein Schachbrett hat 64 Felder. Rechnet man alle zusammen, ergibt sich auf dem letzten Feld eine neunzehnstellige Zahl an Körnern.“

Die von Ihnen zitierte neunzehnstellige Zahl gibt in der Tat die Anzahl Körner an, welche sich allein dem letzten, dem 64. Feld, befinden. Das sind 263, also etwa 9,2 x 1018 oder 9,2 Trillionen Körner, wie man mit einem Schul-Taschenrechner ermitteln kann. Wenn man jetzt die Körner auf allen 64 Feldern, also auf dem gesamten Schachbrett zusammenrechnet, kommt man sogar auf eine noch größere Zahl: 264 - 1. Das sind etwa 1,84 x 1019 oder 18,4 x 1018, das heißt 18,4 Trillionen Körner und damit sogar eine zwanzigstellige Zahl.

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/34fgkne

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 16.04.2020